Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Lorenzo Fontana: Per scaramanzia non cambierei legge elettorale, a chi lo ha fatto non è andata bene – Il video

16 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Sulla legge elettorale per scaramanzia, io eviterei" di cambiarla. "A chi l'ha cambiata non mi sembra che sia andata particolarmente bene". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel tradizionale scambio di auguri di Natale con la stampa parlamentare. "Poi che ci sia una stabilità è importante – ha aggiunto – e avere una maggioranza chiara è auspicabile, ma sulla riforma elettorale mantengo la mia scaramanzia". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi»

2.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

3.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor

4.

Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein»

5.

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più