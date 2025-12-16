Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Morte regista di Harry ti presento Sally, Trump: Rob Reiner era squilibrato ossessionato da me – Il video

16 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 16 dicembre 2025 "Non ero di certo un fan di Rob Reiner. Era una persona squilibrata. Ha detto che ero pagato dalla Russia. Penso che si sia fatto male in termini di carriera. È diventato uno squilibrato, aveva la “sindrome dello squilibrio di Trump”. Era ossessionato da me. Penso che fosse molto dannoso per il nostro Paese. Sì?", così Trump sul regista di Harry ti presento Sally, ucciso in casa con sua moglie. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi»

2.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

3.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor

4.

Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein»

5.

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più