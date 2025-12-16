Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Premio Sacharov, Metsola: Orgogliosa che vada a due giornalisti coraggiosi ancora in prigione – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 "Sono orgogliosa che il premio quest'anno sia andato a due giornalisti in prigione per le loro idee: è un riconoscimento alla loro tenacia, al loro coraggio, a due persone sempre schierate a difesa della democrazia e della libertà". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola in una conferenza stampa poco prima della cerimonia di consegna in Aula del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025 a rappresentanti vicini a Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia, ambedue tuttora in prigione. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

