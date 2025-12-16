Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Premio Sacharov Parlamento Ue 2025 a due giornalisti in carcere in Georgia e Bielorussia – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 dicembre 2025 La Presidente Metsola ha consegnato il premio Sacharov 2025 ai rappresentanti dei due giornalisti, detenuti rispettivamente in Bielorussia e Georgia. Si tratta di Andrzej Poczobut, dalla Bielorussia, e a Mzia Amaglobeli, dalla Georgia. A ritirare il premio per Andrezj Poczobut, giornalista, saggista, blogger e membro della minoranza polacca in Bielorussia, è stata sua figlia, Jana Poczobut, mentre Mzia Amaglobeli, giornalista georgiana, co-fondatrice e direttrice dei media indipendenti Batumelebi e Netgazeti, è stata rappresentata dalla collega Irma Dimitradze, giornalista di Batumelebi. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Fascistella? Giorgia Meloni odora di DC. Al Quirinale vedo bene Marina Berlusconi»

2.

Atreju, Renzi litiga con tutti e scatena il caos. La strigliata di Calderoli: «Matteo, il comizio è finito». E Crosetto lo porta via di peso dal palco

3.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor

4.

Bonaccini entra nella maggioranza dem ma ai riformisti l’addio non dispiace: «Troppo consensuale con Schlein»

5.

Sondaggio Swg, calano i consensi per Meloni e Conte: Pd e Lega i partiti che crescono di più