Schlein: Il lavoro al centro del progetto del PD per il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 “Il Partito Democratico con questa segreteria ha deciso di mettere il lavoro al centro dell’azione politica. Lo abbiamo fatto con alcune iniziative come il diritto alla disconnessione, il salario minimo, la riduzione di orari di lavoro a parità di salario che abbiamo proposto. Ci sono stati anche diversi interventi sulla sicurezza del lavoro, non ci sono però risposte adeguate dal Governo e risorse. Questa visione d’insieme è la stessa che dobbiamo avere sulla protezione delle tutele sociali per i lavoratori autonomi. È una legge che affronta diversi aspetti. La maternità, la malattia, l’accesso all’indennità e l’equo compenso. L’approccio è quello organico per una tutela sempre più uniforme. Non devono esserci tutele minori a seconda della tipologia di lavoro che si svolge”. Lo ha detto Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa. Courtesy: Youtube Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev