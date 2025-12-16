Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Trump: Vicini come non mai alla fine della guerra tra Russia e Ucraina – Il video

16 Dicembre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 16 dicembre 2025 "Siamo più vicini che mai alla fine della guerra in Ucraina. Abbiamo appena avuto un icnotnro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con una serie di leader europei. Stiamo ricevendo un enorme sostegno dai leader europei. Vogliono che finiscala guerra. Una guerra di Biden, che se fossi stato Presidente non sarebbe mai scoppiata. Dobbiamo mettere fine alle morti causate dalla guerra”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nello Studio Ovale alla Casa Bianca, X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

