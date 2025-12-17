Attentato di Sydney, La Russa ricorda le vittime in Aula: Il Senato è vicino al popolo d'Israele – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Apriamo la seduta con il ricordo delle 15 vittime dell’attacco terroristico antisemita di Sydney. È una delle stragi di odio antisemita più gravi che si sia mai vista fuori da Israele. Gli spari sono avvenuti durante la Festa dei Lumi. La nostra vicinanza al popolo d’Israele, totale, sincera e profonda. Siamo attoniti di fronte al ritornare del sentimento odioso antisemita, ci eravamo illusi fosse scomparso. Il Senato si inchina di fronte alla memoria di queste vittime innocenti che pagano la loro identità. Ci auguriamo non succeda mai più”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa all’apertura della seduta in Aula. Courtesy: Senato TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev