Cattani (Farmindustria): "Il 2025 è stato un anno positivo per l'industria farmaceutica" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il 2025 è stato un anno ampiamente positivo per l'industria farmaceutica se guardiamo ai numeri, i numero della produzione industriale, dell'occupazione, soprattutto dell'export, in forte crescita con più 30% e qualcosa in più a fine anno, ci fanno dire che il ruolo strategico sull'economia ma anche a livello sociale del paese è ben definito. Ora si deve continuare a collaborare con il governo per garantire più risorse al sistema sanitario, più risorse all'industria, alla valorizzazione dei farmaci, più possibilità di fare riforme importanti. E va risolto il tema del payback" così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, a margine della colazione di auguri con i giornalisti presso l'hotel Borgogni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev