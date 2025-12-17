Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Cattani (Farmindustria): "Il 2025 è stato un anno positivo per l'industria farmaceutica" – Il video

17 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il 2025 è stato un anno ampiamente positivo per l'industria farmaceutica se guardiamo ai numeri, i numero della produzione industriale, dell'occupazione, soprattutto dell'export, in forte crescita con più 30% e qualcosa in più a fine anno, ci fanno dire che il ruolo strategico sull'economia ma anche a livello sociale del paese è ben definito. Ora si deve continuare a collaborare con il governo per garantire più risorse al sistema sanitario, più risorse all'industria, alla valorizzazione dei farmaci, più possibilità di fare riforme importanti. E va risolto il tema del payback" così il presidente di Farmindustria Marcello Cattani, a margine della colazione di auguri con i giornalisti presso l'hotel Borgogni a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

2.

Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue, via l’immunità per l’inchiesta Qatargate: contro di lei anche il M5s. Graziata la collega Pd Gualmini

3.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

4.

Sondaggi, per metà degli italiani lo scoppio di una guerra mondiale è «probabile»

5.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor