Guerra Ucraina, Meloni: Territori lo scoglio più difficile per la trattativa di pace – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La questione dei territori è lo scoglio più difficile da superare per la trattativa. Tutti dovremmo riconoscere la buona fede" di Volodymyr Zelensky "che è arrivato a proporre un referendum", ipotesi "respinta dalla Russia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev