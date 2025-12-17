Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Guerra Ucraina, Meloni: Territori lo scoglio più difficile per la trattativa di pace – Il video

17 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "La questione dei territori è lo scoglio più difficile da superare per la trattativa. Tutti dovremmo riconoscere la buona fede" di Volodymyr Zelensky "che è arrivato a proporre un referendum", ipotesi "respinta dalla Russia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

