Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni cita strage di Sydney: "Brutale attacco antisemita", standing ovation in Aula per le vittime – Il video

17 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "L'Italia è determinata a fare la propria parte non solo a sostegno del popolo ucraino, ma anche in Medio Oriente, dove sta partecipando attivamente agli sforzi internazionali per raggiungere pace e stabilità nella regione. Permettetemi di ribadire anche in questa sede il cordoglio del Governo per il brutale attacco antisemita a Sydney, la nostra vicinanza al popolo australiano e alla comunità ebraica presa di mira da terroristi probabilmente affiliati all'Isis, il nostro pensiero alle molte vittime, ai molti feriti", ha dichiarato Meloni. L'aula ha tributato una standing ovation alle vittime. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

2.

Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue, via l’immunità per l’inchiesta Qatargate: contro di lei anche il M5s. Graziata la collega Pd Gualmini

3.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

4.

Sondaggi, per metà degli italiani lo scoppio di una guerra mondiale è «probabile»

5.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor