Meloni cita strage di Sydney: "Brutale attacco antisemita", standing ovation in Aula per le vittime – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "L'Italia è determinata a fare la propria parte non solo a sostegno del popolo ucraino, ma anche in Medio Oriente, dove sta partecipando attivamente agli sforzi internazionali per raggiungere pace e stabilità nella regione. Permettetemi di ribadire anche in questa sede il cordoglio del Governo per il brutale attacco antisemita a Sydney, la nostra vicinanza al popolo australiano e alla comunità ebraica presa di mira da terroristi probabilmente affiliati all'Isis, il nostro pensiero alle molte vittime, ai molti feriti", ha dichiarato Meloni. L'aula ha tributato una standing ovation alle vittime. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev