Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: L'Italia non ha avallato alcuna decisione sull'utilizzo degli asset russi – Il video

17 Dicembre 2025 - 15:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il Consiglio Ue è chiamato ad assicurare la continuità del sostegno finanziario" all'Ucraina con la "soluzione più sostenibile per i Paesi membri nel breve e lungo periodo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, parlando della decisione sull'eventuale uso degli asset russi congelati. "Trovare una soluzione sostenibile – ha aggiunto – sarà tutt'altro che semplice". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

2.

Alessandra Moretti scaricata dal Parlamento Ue, via l’immunità per l’inchiesta Qatargate: contro di lei anche il M5s. Graziata la collega Pd Gualmini

3.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

4.

Sondaggi, per metà degli italiani lo scoppio di una guerra mondiale è «probabile»

5.

Stop ai borseggi in città: la proposta di legge per la sicurezza, targata M5s. Cicalone farà da sponsor