Meloni: L'Italia non ha avallato alcuna decisione sull'utilizzo degli asset russi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il Consiglio Ue è chiamato ad assicurare la continuità del sostegno finanziario" all'Ucraina con la "soluzione più sostenibile per i Paesi membri nel breve e lungo periodo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, parlando della decisione sull'eventuale uso degli asset russi congelati. "Trovare una soluzione sostenibile – ha aggiunto – sarà tutt'altro che semplice". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev