Meloni: L'Italia non intende inviare soldati in Ucraina – Il video

17 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Per le garanzie di sicurezza all'Ucraina c'è tra l'altro l'ipotesi di dispiegamento di una forza multinazionale ucraina guidata dai volenterosi con la partecipazione volontaria dei paesi: approfitto per ribadire che l'Italia non intende inviare soldati in Ucraina". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

