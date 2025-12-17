Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Meloni alle opposizioni: Anche Abu Mazen è complice di genocidio a Gaza? – Il video

17 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Vorrei chiedere a chi ha vergognosamente sostenuto che il governo fosse complice di genocidio, se si reputa che anche il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese lo sia, vista la considerazione e l'amicizia che continua a dimostrare nei confronti di questo governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

