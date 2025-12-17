Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Meloni: Ue vuole spendere 800 milioni per ristrutturare Palazzo del Consiglio. Non è una priorità – Il video

17 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Così come in Italia siamo chiamati a razionalizzare le spese delle nostre istituzioni pubbliche così esigeremo la stessa disciplina finanziaria da parte delle istituzioni europee. L'Italia ha recentemente chiesto di rivedere una ristrutturazione di uno dei Palazzi del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles con un costo stimato di oltre 800 milioni di euro. Non è questo il tipo di investimenti europei che ci pare prioritario". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

