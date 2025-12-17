Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Salvini in Metro C al Colosseo: Archeostazione unica al mondo, sarà la più "instagrammata" di sempre – Il video

17 Dicembre 2025 - 12:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 “Sotto al Colosseo, l’Italia che corre. 30 metri sotto uno dei simboli del mondo, nasce una fermata che non è solo metropolitana, ma un miracolo dell’ingegneria italiana. Binari, reperti archeologici, storia e futuro che si incontrano: un’archeostazione unica al mondo, che collega periferie e centro e che sarà la più vista, fotografata e ammirata di sempre. Quando l’Italia osa, vince. Se possiamo farlo sotto il Colosseo, possiamo farlo ovunque, anche realizzando l’opera più attesa per collegare Sicilia e Calabria”, lo ha detto Salvini in un video all'interno della staizone Colosseo della Metro C di Roma. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

