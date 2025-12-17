Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
Troncone (Adr): "Fiumicino può diventare un modello europeo per emissioni zero" – Il video

17 Dicembre 2025 - 00:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Fiumicino può sicuramente diventare un modello europeo. Noi puntiamo a diventare un’infrastruttura a emissioni zero entro il 2030 e siamo assolutamente in linea con questo percorso”, ha dichiarato Troncone, sottolineando come il processo di decarbonizzazione stia entrando in una fase di forte accelerazione. Uno dei pilastri principali di questa strategia è lo sviluppo delle energie rinnovabili. Nel 2024 Adr ha inaugurato il più grande impianto fotovoltaico realizzato all’interno di un aeroporto europeo, destinato a crescere ulteriormente: triplicheremo la capacità dell’impianto e poi ci focalizzeremo anche sul biometano, con una centrale di generazione che potrà essere a emissioni zero. Tra tre o quattro anni raggiungeremo l’obiettivo" così Marco Troncone presidente di Adr, a margine del congresso annuale della Fondazione Pacta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

