Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna, investimento complessivo da 190 mln – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella città Metropolitana di Bologna. L’abbattimento è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dell’Assessora all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e del Sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri. La galleria artificiale a doppia canna e con due corsie per senso di marcia ha una lunghezza di 1,2 km; costituisce circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estesa complessiva di 2,1 km. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev