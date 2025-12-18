Giorgetti: In futuro quota Mef in Mps sarà solo strategica. Da noi nessuna lista in rinnovo Cda – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “Per quanto riguarda il futuro della quota residua del MEF, come detto pari al 4,86% di un controvalore, ovviamente variabile, ma ben superiore al miliardo, ogni determinazione dovrà essere adottata non già in una logica di mera cassa, ma in un'ottica strategica, vista la liverenza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale. Resta inteso che il MEF, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, non presenterà comunque alcuna lista in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella sua informativa alla Camera dei Deputati. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev