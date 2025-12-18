Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Giorgetti: In futuro quota Mef in Mps sarà solo strategica. Da noi nessuna lista in rinnovo Cda – Il video

18 Dicembre 2025 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “Per quanto riguarda il futuro della quota residua del MEF, come detto pari al 4,86% di un controvalore, ovviamente variabile, ma ben superiore al miliardo, ogni determinazione dovrà essere adottata non già in una logica di mera cassa, ma in un'ottica strategica, vista la liverenza del risparmio per la tutela della sicurezza economica nazionale. Resta inteso che il MEF, in coerenza con gli impegni assunti a livello europeo, non presenterà comunque alcuna lista in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella sua informativa alla Camera dei Deputati. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni in Aula frena su asset e soldati: «Non invieremo militari in Ucraina»

2.

Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri: nei guai chi doveva occuparsene

3.

Giorgia Meloni contro l’Ue: «800 milioni per un palazzo a Bruxelles? No grazie». Cos’è il progetto che fa infuriare l’Italia – Il video

4.

Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

5.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»