Giorgetti su Mps: Piena fiducia nell'Amministratore Delegato Lovaglio – Il video

18 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 “La presente Informativa è volta a fornire un quadro d'insieme dall'intervento pubblico nella banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal salvataggio del 2016 ad oggi, evidenziando il ruolo svolto dal MEF nell'acquisizione e successiva dismissione della partecipazione di controllo. Nonché i dati economico-finanziari dell'operazione che, anche grazie all'oculato lavoro del management, ha portato a un progressivo rafforzamento e alla valorizzazione della banca. Il cui valore è passato da un minimo di 1,95 euro per azione nel 2022 ai 5,52 euro per azione nel novembre 2024, fino a superare a dicembre 2025 gli 8 euro. Ricordo in tale contesto di aver ribadito la piena fiducia nell'Amministratore Delegato Dottor Lovaglio nominato dal precedente Governo, il quale ha gestito l'operazione di salvataggio e risanamento e che, ricordiamolo, ha percepito un compenso esponenzialmente inferiore rispetto a quello degli amministratori di banche di dimensioni comparabili”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella sua informativa alla Camera dei Deputati. Courtesy: Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

