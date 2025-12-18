Guerra Ucraina, Zelensky: "La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto" – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 18 dicembre 2025 "Oggi da Mosca abbiamo sentito l’ennesimo segnale che stanno preparando il prossimo anno per proseguire la guerra. E questi segnali non riguardano solo noi. È importante che i partner li vedano. Ed è importante che non si limitino a vederli, ma che reagiscano. In particolare i partner negli Stati Uniti d’America, che spesso affermano che la Russia presumibilmente voglia porre fine alla guerra: in Russia si sente tutt’altra retorica, tutt’altri segnali. E anche ordini ufficiali rivolti al loro esercito" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky, in un video sul suo profilo Telegram. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev