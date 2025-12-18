Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Ok definitivo a Dl sicurezza lavoro, Calderone: Avanti confronto con parti sociali – Il video

18 Dicembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Il Decreto sicurezza e' da oggi legge dello Stato. Una risposta concreta e non retorica a una priorità del Governo Meloni fin dall'inizio del mandato: rendere il lavoro sicuro e di qualità. In altre parole, mettere in sicurezza il futuro. Il via libera finale è un traguardo importante, possibile grazie a un lavoro condiviso con tutte le parti sociali. I miei ringraziamenti vanno al viceministro, Maria Teresa Bellucci, che ha seguito con grande dedizione tutti i lavori delle due Camere, e al Parlamento per i miglioramenti inseriti nell'iter di conversione in legge. Il confronto con tutte le parti resta aperto, per proseguire la nostra azione a favore di un sistema efficiente di prevenzione e promozione della salute e della sicurezza sul lavoro". Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, dopo il voto definitivo della Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

