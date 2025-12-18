Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Papa Leone XIV in Senato, La Russa: "Visita molto gradita, è la seconda volta da inizio legislatura" – Il video

18 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 "Ringrazio il mio segretrio generale per aver organizzato e resto possibile questa inaspettata e felicissima visita del Santo Padre. E' venuto in forma privata. Ecco perché non abbiamo potuto estendere l'invito anche alle altre cariche dello Stato. E' il secondo Papa che viene a visitare il Senato. E' venuto a visitare la mostra della Bibbia di Borso d'Este. Rappresenta un momento importante anche per i non credenti, visto quel che la bianca figura del Papa rappresenta" così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della visita a sorpresa di Papa Leone XIV in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

