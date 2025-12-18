Zelensky: C'è chi non ci vuole nella Nato? I politici cambiano, qualcuno vive, qualcuno muore – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Se qualcuno dice che l'Ucraina non entrerà nella Nato, allora la decisione non spetta all'Ucraina. È responsabilità degli Stati membri della Nato. Quanto al carattere definitivo o meno di alcune posizioni politiche, i politici cambiano. Qualcuno vive, qualcuno muore. È la vita. Quanto all'idea che la situazione cambi, forse la posizione cambierà in futuro. Forse qualcuno si renderà conto che un esercito ucraino forte rafforza la Nato e non il contrario". Lo ha detto il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev