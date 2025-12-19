L'albero di Natale con le 'palle' del Governo Meloni, il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 Si è tenuto a Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati un flashmob dei Giovani Democratici, i giovani del Partito Democratico. I Giovani Democratici hanno messo davanti all'obelisco di Montecitorio un piccolo albero di Natale addobbato con le consuete palle, sopra le quali hanno scritto le promesse del Governo, dall'aumento delle pensioni ai centri in Albania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev