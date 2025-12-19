Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

L'albero di Natale con le 'palle' del Governo Meloni, il flashmob dei giovani del Pd a Montecitorio – Il video

19 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 Si è tenuto a Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati un flashmob dei Giovani Democratici, i giovani del Partito Democratico. I Giovani Democratici hanno messo davanti all'obelisco di Montecitorio un piccolo albero di Natale addobbato con le consuete palle, sopra le quali hanno scritto le promesse del Governo, dall'aumento delle pensioni ai centri in Albania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti. La spiegazione del Senato

2.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

3.

Deepfake, tutti i partiti firmano l’appello contro la diffusione di video e foto falsi tranne la Lega di Matteo Salvini

4.

Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta: «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab»

5.

Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni. La frecciata su Domenica In: «Pane più caro del 28%, ma che gli italiani mangino pastarelle, giusto?» – Il video