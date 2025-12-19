Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Schlein: "Meloni sbandiera unità, ma la sua maggioranza si è rotta" – Il video

19 Dicembre 2025 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Meloni ha sbandierato grande unità, ma ieri notte si è rotta la sua maggioranza. Diceva che non si può aumentare l'età pensionabile senza metterci la faccia. Ma non ha detto una parola sull'aumento dell'età pensionabile previsto dalla sua manovra" così la segretaria Elly Schlein, intervenendo alla conferenza con Boccia sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti. La spiegazione del Senato

2.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

3.

Deepfake, tutti i partiti firmano l’appello contro la diffusione di video e foto falsi tranne la Lega di Matteo Salvini

4.

Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta: «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab»

5.

Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni. La frecciata su Domenica In: «Pane più caro del 28%, ma che gli italiani mangino pastarelle, giusto?» – Il video