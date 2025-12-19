Manovra, Schlein: "Meloni sbandiera unità, ma la sua maggioranza si è rotta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Meloni ha sbandierato grande unità, ma ieri notte si è rotta la sua maggioranza. Diceva che non si può aumentare l'età pensionabile senza metterci la faccia. Ma non ha detto una parola sull'aumento dell'età pensionabile previsto dalla sua manovra" così la segretaria Elly Schlein, intervenendo alla conferenza con Boccia sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev