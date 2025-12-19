Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Mattarella cita Roosevelt: Coltiviamo ogni spiraglio di pace permanente – Il video

19 Dicembre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Abbiamo il dovere di coltivare e consolidare ogni piccolo spiraglio che si apra rispetto ai conflitti in corso, in Ucraina come in Medio Oriente. Con l’obiettivo di costruire quella ‘pace permanente’, come la definì il presidente Franklin Roosevelt che affermava: ‘Più che una fine della guerra vogliamo una fine dei principi di tutte le guerre’. Pace, quindi, come affermazione del diritto sulla forza delle armi. Pace come condizione di libertà e sviluppo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia per gli auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

