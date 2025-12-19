Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "Grazie, quindi, a chi lavora nelle pubbliche amministrazioni al servizio dei nostri concittadini. Ai medici, agli infermieri, ai ricercatori che con passione e dedizione si prendono cura di chi soffre a causa di una malattia. A chi, con il lavoro di giornalista, garantisce libertà e pluralismo dell’informazione. Ai nostri militari che si impegnano con professionalità e sacrificio, in patria e all’estero, per assicurare pace e sicurezza Alle forze dell’ordine che tutelano la nostra serena convivenza. Buon Natale e buon 2026.". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli auguri alle Alte cariche dello Stato al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev