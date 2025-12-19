Mattarella: Spese per la difesa mai così necessarie, anche se poco popolari – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2025 "La spesa per dotarsi di efficaci strumenti che garantiscano la sicurezza collettiva è sempre stata comprensibilmente poco popolare. Anche quando, come in questo caso, si perseguono finalità di tutela della sicurezza e della pace, nel quadro di una politica rispettosa del diritto internazionale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione degli auguri alle Alte cariche dello Stato al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev