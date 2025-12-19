Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
Merz: Il prestito Ue a Kiev è un messaggio decisivo a Putin – Il video

19 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 "Il pacchetto finanziario per l'Ucraina è stato finalizzato. Come avevo auspicato, all'Ucraina viene concesso un prestito a tasso zero di 90 miliardi di euro. Questi fondi sono sufficienti a coprire le esigenze militari e di bilancio dell'Ucraina per i prossimi due anni. Si tratta di un messaggio decisivo in vista della fine della guerra, perché Putin farà concessioni solo quando capirà che questa guerra non gli conviene.", così il Cancelliere tedesco Merz al termine del consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

