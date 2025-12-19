Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Orban: Abbiamo impedito all'Ue di dichiarare guerra a Russia usando beni congelati – Il video

19 Dicembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 “Il prestito di riparazione significherebbe una guerra immediata. Pensateci. Ci sono due Paesi in guerra l’uno contro l’altro. Tu come terzo vai lì portando via un'enorme quantità di denaro da uno e dandola al suo nemico. Cosa significa? È guerra”. Lo ha detto il Primo ministro ungherese, Viktor Orban, a proposito degli asset russi. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sorpresa dal bilancio del Senato: Ignazio La Russa ha perdonato gli assenteisti. E a tutti i senatori è stata pagata senza multe la diaria mensile da 3.500 euro netti. La spiegazione del Senato

2.

Manovra, il nodo è sulle pensioni. Salvini: «Rendere difficile il riscatto della laurea? Non mi sembra il momento di allungare l’età pensionabile»

3.

Deepfake, tutti i partiti firmano l’appello contro la diffusione di video e foto falsi tranne la Lega di Matteo Salvini

4.

Matteo Renzi pubblica la caricatura di Giorgia Meloni nelle vesti di Maria Antonietta: «Fare la spesa costa troppo? Che mangino kebab»

5.

Elly Schlein e la letterina di Natale a Meloni. La frecciata su Domenica In: «Pane più caro del 28%, ma che gli italiani mangino pastarelle, giusto?» – Il video