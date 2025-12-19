Orban: Abbiamo impedito all'Ue di dichiarare guerra a Russia usando beni congelati – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 dicembre 2025 “Il prestito di riparazione significherebbe una guerra immediata. Pensateci. Ci sono due Paesi in guerra l’uno contro l’altro. Tu come terzo vai lì portando via un'enorme quantità di denaro da uno e dandola al suo nemico. Cosa significa? È guerra”. Lo ha detto il Primo ministro ungherese, Viktor Orban, a proposito degli asset russi. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev