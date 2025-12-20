Il premier polacco Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles: O soldi oggi o sangue domani – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Abbiamo ora una scelta semplice: o i soldi oggi, o il sangue domani. Non parlo dell’Ucraina, parlo dell’Europa. Mi sembra che tutti i leader europei debbano finalmente essere all’altezza del compito. Questo è tutto ciò che posso dire ora", così il premier polacco Donald Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev