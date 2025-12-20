Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Il premier polacco Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles: O soldi oggi o sangue domani – Il video

20 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 "Abbiamo ora una scelta semplice: o i soldi oggi, o il sangue domani. Non parlo dell’Ucraina, parlo dell’Europa. Mi sembra che tutti i leader europei debbano finalmente essere all’altezza del compito. Questo è tutto ciò che posso dire ora", così il premier polacco Donald Tusk prima del Consiglio Ue a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

FdI, la strigliata ai deputati dopo il pasticcio sui condomini: «Basta progetti di legge autonomi, dovete seguire la linea»

2.

I senatori piangono: da 14 anni nessuno ci paga l’inflazione (come agli italiani). Però costavano 505 milioni l’anno in 315 e oggi costano uguale ma sono 200

3.

Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

4.

Hanno rotto il naso a Borrelli, l’aggressione al deputato in centro a Napoli: il colpo in faccia e le minacce di morte – Il video

5.

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e Giorgetti