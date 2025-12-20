Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Il Segretario di Stato Usa Rubio: Nessuna pace a Gaza senza il disarmo di Hamas – Il video

20 Dicembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 20 dicembre 2025 "Nella Striscia di Gaza non ci sarà pace senza il disarmo di Hamas. Se in futuro Hamas dovesse trovarsi nuovamente in una posizione tale da poter minacciare Israele, non ci sarà pace. Nessuno vorrà investire nella Striscia se pensa che fra tre anni Hamas possa attaccare di nuovo. ", lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in una conferenza stampa. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

