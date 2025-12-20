Operazione “Alto Impatto” a Milano contro lo spaccio: 51 arresti

I controlli nei quartieri hanno permesso il sequestro di oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina

Ha coinvolto anche Milano l’operazione nazionale ad alto impatto coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati connessi. Nella città e in provincia ci sono stati 51 arresti – di cui 29 stranieri e 3 minori – e altri 47 deferiti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacente. I controlli nei quartieri hanno permesso il sequestro di oltre 730 kg di hashish, 745 grammi di cocaina e 220 grammi di chetamina oltre a 20 grammi di eroina, compresse di rivotril, 95 grammi di MDMA, 74 dosi di LSD ed una serra per la coltivazione della marijuana.

Arresti e sequestri

Sequestrate armi bianche, tra cui un machete, alcune bombolette di spray al peperoncino, materiale provento di furto quali tablet e bici elettriche e 140 proiettili di vario calibro. A Quarto Oggiaro è stato arrestato un italiano di 33 anni con precedenti di polizia, trovato in possesso di oltre 715 kg di hashish in un box e nel deposito di una società di noleggio vetture di cui è titolare. Colto in flagrante a Porta Venezia un pusher italiano, in quel momento in sella ad uno scooter con il quale spacciava per vie della città. Oltre a 81 grammi che aveva addosso, in casa sua, via Camerini in zona Lambrate, gli agenti hanno trovato altre 75 dosi pronte per la vendita per un totale di 110 grammi di cocaina, altri 49 grammi in polvere ancora da confezionare, 26 grammi di MDMA, 95 grammi di chetamina, 20 grammi di mefedrone e, all’interno di una valigia, una pistola lancia razzi calibro 22.

I cannabis store

I controlli condotti dalla Squadra Mobile, dai Commissariati cittadini e dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, hanno permesso di denunciare per violazione undici persone titolari o gestori dei cannabis shop e sottoporre a sequestro circa 7,5 kg di infiorescenze e cannabinoidi poste in vendita, in base al recente decreto.