Orban a Bruxelles: Prestito Ue per Kiev totalmente sbagliato. Noi innocenti, ne siamo fuori – Il video

20 Dicembre 2025 - 20:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 dicembre 2025 "L'accordo sul prestito Ue all'Ucraina prevede un opt-out per Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia. Tre Paesi hanno deciso di non partecipare. Si tratta di un opt-out per la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria. Quindi noi siamo innocenti. È una decisione estremamente sbagliata che avvicina l'Europa alla guerra. Sembra un prestito, ma ovviamente gli ucraini non saranno mai in grado di ripagarlo. Quindi si tratta fondamentalmente di denaro perso. La presidente della Commissione ha sempre presentato due opzioni: una era il congelamento dei beni, che è fallito, e l'altra era il prestito, ma il problema del prestito era che richiedeva una decisione unanime. Alla fine abbiamo rinunciato al diritto di veto e in cambio abbiamo ottenuto l'opt-out. L'Ungheria è completamente fuori da tutto questo, siamo innocenti", ha dichiarato il Primo ministro ungherese Viktor Orban al termine del vertice a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

