Trump: "Usa compiono 250 anni, per l'occasione terremo i Patriot Games" – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 19 dicembre 2025 "Nella mia campagna per la presidenza ho promesso di offrire all’America la festa di compleanno più spettacolare che il mondo abbia mai visto per il 250º anniversario degli Stati Uniti, il 4 luglio del prossimo anno. Abbiamo già celebrato in grande stile i 250 anni dell’Esercito, della Marina e del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ma c’è molto, molto altro in arrivo. Ci divertiremo alla grande. Allo scoccare del 2026, gli americani di tutto il Paese vedranno l’iconico Washington Monument illuminato con luci festive per celebrare l’inizio di questo storico anno di anniversario. Poi, dal 25 giugno al 10 luglio del prossimo anno, ospiteremo la Great American State Fair sul National Mall, con padiglioni di tutti e 50 gli Stati, che metteranno in mostra innovazioni mozzafiato e celebreranno la straordinaria storia e cultura dell’America. Francamente, non avete mai visto nulla di simile, e non lo vedrete mai più. In autunno ospiteremo i primi Patriot Games, un evento atletico senza precedenti di quattro giorni che vedrà protagonisti i migliori atleti delle scuole superiori: un ragazzo e una ragazza per ciascuno Stato e territorio. Ma vi prometto che non ci saranno uomini a gareggiare negli sport femminili. Questo non lo vedrete. Vedrete tutto, tranne quello" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev