Mattarella consegna la Bandiera tricolore agli atleti olimpici di Milano-Cortina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Nel corso della cerimonia, aperta dall’Inno nazionale eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, sono intervenuti il Presidente Buonfiglio, il Presidente De Sanctis e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il Presidente Mattarella ha quindi pronunciato un discorso, dopo avere consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev