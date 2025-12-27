Finanziavano Hamas con beneficenza, 9 arresti a Genova. In manette Mohammad Hannoun – Il video

(Agenzia Vista) Genova, 27 dicembre 2025 Sette milioni di euro dalle cellule italiane di Hamas presso tre società di beneficenza per il popolo palestinese destinati invece all'organizzazione responsabile della strage in Israele del 7 ottobre di due anni fa. È la conclusione degli investigatori della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo che con la Digos di Genova ha arrestato oggi nove persone: fra loro anche alcuni appartenenti alla sezione estera di Hamas. L'indagine è stata portata a termine con la Guardia di Finanza. Tra gli indagati Mohammad Hannoun: avrebbe diretto per oltre vent’anni un sistema di raccolta fondi destinati a scopi umanitari, ma destinati in realtà al sostegno dell’organizzazione terroristica islamica Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev