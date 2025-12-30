Caso Hannoun, Fratoianni (Avs): "Dalla destra strumentalizzazione vergognosa, che respingiamo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Una strumentalizzazione vergognosa, che respingiamo con forza. Continueremo a stare al fianco del popolo palestinese contro il genocidio dello Stato israeliano e non accettiamo che questa vicenda venga usata per colpire il movimento di solidarietà con la Palestina. Ricordiamolo: siamo davanti a un’inchiesta, a delle accuse, e noi siamo garantisti con chiunque. Sarebbe auspicabile che lo fosse anche la destra. C’è un evidente doppiopesismo. L’inchiesta è giusta e deve fare chiarezza: se qualcuno ha usato fondi umanitari per altri fini, è giusto che paghi. Ma questo non ha nulla a che vedere con la mobilitazione di milioni di italiani, indignati di fronte al genocidio, ai crimini di guerra del governo Netanyahu e al silenzio, all’ipocrisia e, a tratti, alla complicità del nostro Governo" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev