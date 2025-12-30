Chieti, carabiniere chiamato per un furto spara e ferisce il proprietario di una casa

L'uomo colpito non è in pericolo di vita

A Filetto in provincia di Chieti un 38enne proprietario di una casa di campagna, isolata e fuori dal centro abitato, è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. In quel momento era in corso un intervento per furto in casa dopo una chiamata al 112.

L’uomo, trasportato presso l’ospedale della provincia abruzzesa, non versa in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, volti a ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale.