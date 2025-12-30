Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Chieti, carabiniere chiamato per un furto spara e ferisce il proprietario di una casa

30 Dicembre 2025 - 07:01 Alba Romano
L'uomo colpito non è in pericolo di vita

A Filetto in provincia di Chieti un 38enne proprietario di una casa di campagna, isolata e fuori dal centro abitato, è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. In quel momento era in corso un intervento per furto in casa dopo una chiamata al 112.

L’uomo, trasportato presso l’ospedale della provincia abruzzesa, non versa in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, volti a ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale.

