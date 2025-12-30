Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Manovra, Rampelli (FdI): Di fronte ai dati alla sinistra non resta che dire 'Rivoluzione è rinviata' – Il video

30 Dicembre 2025 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2025 "Compagni, la rivoluzione può aspettare: davanti ai numeri messi sul tavolo dal governo e dalla maggioranza, la sinistra deve fare i conti con la realtà. In una fase storica difficilissima siamo riusciti a tenere insieme crescita e rigore, nonostante un debito pubblico ereditato enorme che finalmente inizia a scendere, e mentre due guerre stanno sconvolgendo la stabilità economica del Mediterraneo e oltre. Dopo due leggi di bilancio dedicate alle fasce più deboli, questa manovra ha puntato sul ceto medio, ossatura della nostra economia. L’Italia è solida, l’economia cresce e c’è fiducia che, grazie alla stabilità raggiunta, nei prossimi anni si possano ottenere risultati ancora più importanti, soprattutto su salari e costo della vita" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia, dopo l'approvazione della manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«L’erede di Silvio? Nessuno, Tajani dovrebbe dimettersi. Sogno un ritorno di Pier Silvio e Marina. Lei è da sempre il mio punto di riferimento»

2.

Ha radici ebraiche (e perfino ucraine), ma non ha carisma. Il velenoso ritratto di Elly Schlein sul quotidiano della sinistra israeliana

3.

Zangrillo: «Ora nelle pubbliche amministrazioni si potrà fare carriera senza concorso»

4.

Manovra, bagarre in aula su Hannoun. Il centrosinistra si infuria per una presunta violazione del regolamento: «Precedente pericoloso»

5.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video