Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox – Il video

La scenetta finisce sui social del leader sovranista spagnolo, con cui la premier avrebbe passato il Capodanno

La premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, alleato di Fratelli d’Italia in ambito UE. Il politico spagnolo ha documentato l’incontro attraverso un breve video pubblicato sui social, in cui si vede la presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d’epoca insieme a lui. Le immagini mostrano anche momenti più privati della visita, con Meloni che fa tappa nella residenza di Abascal per un incontro familiare.

Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga, -y aun más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo.



Siempre bienvenida en España @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/yM5himzdQt — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 3, 2026

Le foto social e il messaggio del leader di Vox

Negli scatti condivisi online compare la premier seduta a tavola mentre tiene in braccio Hernan, il figlio piccolo di Abascal, seguiti da una foto di gruppo con la mamma della leader italiana e Lidia Bedman, blogger e compagna del presidente di Vox. «È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un piloto ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo», ha scritto Abascal nel post che accompagna le immagini.