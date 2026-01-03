Cosa ci faceva Giorgia Meloni al volante di una Mini? La vacanza in Spagna con Santiago Abascal: il post del leader spagnolo di Vox – Il video
La premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle festività di fine anno a Madrid, ospite di Santiago Abascal, leader di Vox e presidente del gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, alleato di Fratelli d’Italia in ambito UE. Il politico spagnolo ha documentato l’incontro attraverso un breve video pubblicato sui social, in cui si vede la presidente del Consiglio italiana alla guida di una Mini minor d’epoca insieme a lui. Le immagini mostrano anche momenti più privati della visita, con Meloni che fa tappa nella residenza di Abascal per un incontro familiare.
Le foto social e il messaggio del leader di Vox
Negli scatti condivisi online compare la premier seduta a tavola mentre tiene in braccio Hernan, il figlio piccolo di Abascal, seguiti da una foto di gruppo con la mamma della leader italiana e Lidia Bedman, blogger e compagna del presidente di Vox. «È stato motivo di orgoglio iniziare il nuovo anno accogliendo nella nostra casa una grande amica, e un piloto ancora più grande, che sta cambiando l’Italia e il mondo», ha scritto Abascal nel post che accompagna le immagini.