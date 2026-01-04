Arriva alle Canarie e sta male, per due volte dimessa dall’ospedale: «Niente di grave». Il giallo su Letizia Ciampi, trovata morta nel B&B

La donna originaria di Firenze era arrivata a Fuerteventura in vacanza con alcuni amici. Il primo malore appena atterrata, il secondo la sera del 31 dicembre. I consigli dei medici sullo stress e il ritrovamento in posizione fetale

Non si danno pace i conoscenti e i famigliari di Letizia Ciampi, morta mentre si trovava in vacanza a Fuertevenura dopo essere stata dimessa per due volte dal pronto soccorso. Chi conosceva la 47enne originaria di Firenze, racconta il quotidiano La Nazione, assicura che non aveva mai avuto problemi di salute. Sarà l’autopsia domani 5 gennaio a provare a chiarire che cosa sia successo alla 47enne originaria di Firenze. Ciampi è stata trovata senza vita il 2 gennaio nella stanza del bed & breakfast dove alloggiava a Fuerteventura. La donna era atterrata sull’isola spagnola il 31 dicembre, partita da Pisa per raggiungere un amico e trascorrere insieme il Capodanno. Poco dopo l’arrivo avrebbe iniziato ad accusare dolori al petto e difficoltà respiratorie.

Le due visite in ospedale e la diagnosi di stress

I medici del pronto soccorso di Fuerteventura, dopo alcuni accertamenti, avrebbero diagnosticato un «accumulo di stress», dimettendo la 47enne e raccomandandole controlli polmonari una volta rientrata in Italia. Tornata al b&b, però, le condizioni di Letizia non sarebbero migliorate: la respirazione si faceva sempre più faticosa. Intorno alle 21.30 della sera di San Silvestro, dopo aver declinato l’invito al cenone dell’amico, ha chiamato nuovamente l’ambulanza. Anche la seconda visita in ospedale si sarebbe conclusa con la stessa diagnosi e un’altra dimissione.

L’ultima notte e il ritrovamento nel B&B

Una volta rientrata in camera, la donna avrebbe contattato una persona di riferimento per informarla del malessere persistente, poi si sarebbe messa a letto. All’alba del primo gennaio l’amico ha tentato invano di mettersi in contatto con lei. «Non conoscendo il proprietario dell’appartamento, avrebbe impiegato tutto il primo di gennaio per rintracciarlo», ha spiegato Davide, uno degli amici interpellati da La Nazione. Venerdì 2 gennaio, entrati nel b&b con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato Letizia stesa sul letto in posizione fetale, con alcune gocce di sangue sul lenzuolo. La donna non respirava più.

L’ipotesi di edema polmonare

«I medici hanno detto che si è trattato di edema polmonare», ha raccontato tra le lacrime l’amica Patrizia. Per oggi 5 gennaio è prevista l’autopsia che dovrà stabilire le cause esatte del decesso e fare luce su quanto accaduto. Chi conosceva Letizia assicura che non aveva mai avuto problemi di salute particolari. Era molto conosciuta a Firenze anche per il suo impegno politico. A Reggello, in provincia di Firenze, vive la madre della donna, devastata dal dolore: «Avevo solo lei, eravamo noi due. La mia amata figlia, non so come andare avanti» ha detto alla Nazione.