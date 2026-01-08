Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Donna uccisa da Ice a Minneapolis, il sindaco Frey: Agenzia vada fuori da co****ni della città – Il video

08 Gennaio 2026 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 08 gennaio 2026 "Non c'è molto che possa dire di nuovo che possa migliorare questa situazione. Ma ho un messaggio per la nostra comunità, per la nostra città, e ho un messaggio per l'ICE. All'ICE: 'Fuori dai co****ni da Minneapolis!. Non vi vogliamo qui. Dovreste creare un qualche tipo di sicurezza, state facendo esattamente l'opposto. Le persone vengono ferite. Le famiglie vengono distrutte. E ora qualcuno è morto. È colpa vostra. Andatevene". Così il sindaco della città statunitense, Jacob Frey, dopo l'uccisione di una donna da parte degli agenti della speciale forza anti-immigrazione. Fb Frey Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

