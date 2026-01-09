Catania, la corsa clandestina dei cavalli viene fermata dai droni della polizia: 15 denunciati – Il video

Tra loro anche minorenni. La gara di domenica mattina, alle prime luci dell'alba, con le moto e i clacson per esortare gli esemplari a correre

La Polizia di Stato di Catania ha denunciato quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo Etneo (Catania) e per maltrattamento di animali. A individuare la corsa clandestina, domenica mattina, all’alba, gli agenti, tramite l’utilizzo di droni.

I droni hanno localizzato e ripreso tutta la gara

Tutte le fasi della gara sono state riprese a distanza in modo da poter identificare i partecipanti, tra cui alcuni di loro minori. I fantini, circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all’impazzata per sollecitare i cavalli, hanno bloccato tutta la carreggiata e percorso circa 2 chilometri, in gran parte in salita, scortati da autovetture e da due grossi furgoni utilizzati per il trasporto degli animali, in evidente stato di stress. Tramite le coordinate fornite dai droni, oltre venti poliziotti hanno raggiunto il posto, bloccando gli animali per evitare la fuga. Fermato uno dei fantini e tre persone che circondavano l’uomo, intente a festeggiare la vittoria. Gli altri partecipanti sono riusciti invece a fuggire a bordo di scooter. Alcuni sono stati fermati poco dopo anche se avevano volto coperta e targa oscurata. Uno di loro aveva con sé quasi 5.000 euro in contanti e un “pizzino” con i nomi degli scommettitori. Attraverso i droni è stato individuato il secondo cavallo concorrente e anche il furgone adibito al trasporto con dentro ancora gli autisti.

Come stanno i cavalli

I cavalli sono stati controllati dal Servizio Veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania: erano due purosangue inglesi muniti di microchip. Sotto sequestro, sono stati affidati ad una ditta specializzata che se ne prenderà cura.