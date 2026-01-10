I genitori condannati perché il figlio adolescente ha violentato una bambina

130 mila euro di risarcimento in totale: ritenuti responsabili della mancata educazione

Il tribunale di Treviso ha condannato i genitori di un adolescente che ha violentato una bambina di 10 anni. I due dovranno risarcire i danni perché responsabili della mancata educazione del figlio sul tema della sessualità. 130 mila euro di risarcimento in totale: la vicenda risale al 2012. Durante un pranzo tra le due famiglie l’adolescente e la bambina si sono appartati. Lì si sarebbe consumata la violenza. La bambina ha poi raccontato la vicenda ai genitori. Dopo la visita al pronto soccorso è partita la denuncia.

La condanna

Nel 2016, racconta La Stampa, il giovane è stato condannato in via definitiva a un anno e due mesi di reclusione. Nel 2019 la richiesta di risarcimento danni. Una consulenza tecnica d’ufficio ha accertato nella giovane un disturbo post-traumatico da stress di grado moderato e un danno biologico permanente del 19%. Anche i suoi genitori hanno subito danni gravi: la coppia si è separata. Una sentenza simile è stata emessa dal tribunale di Firenze, stavolta per una violenza avvenuta in una scuola a Siena. La Corte di Cassazione nel 2019 ha stabilito che i genitori «hanno l’onere di impartire ai figli l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l’educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile».