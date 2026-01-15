Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
Incendio all’ospedale Sacco di Milano, le fiamme con le visite in corso: evacuati i pazienti

15 Gennaio 2026 - 11:43 Giulia Norvegno
Incendio ospedale Sacco
Il rogo ha coinvolto parte dell'archivio di Diagnostica. Al momento non risultano feriti

Un incendio si è sviluppato stamani nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell’Archivio Diagnostica e hanno interessato i locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti.

Nessun è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i vigili del fuoco per spegnere il rogo. I pazienti sono stati evacuati. I trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica.

In aggiornamento

