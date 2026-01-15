Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui»

Ricercatore 33enne con due lauree, vive a casa dei genitori. Ha ucciso il ladro con un coltello da trekking

Adamo Massa, 37enne di origini sinti, residente in un campo nomadi torinese, una lunga lista di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Poi è morto all’ospedale di Magenta nel Milanese. Il coltello lo ha impugnato Jonathan Maria Rivolta, ricercatore 33enne che vive a casa dei genitori. Nella casa Massa e i suoi complici si erano introdotti per rubare. I ladri si erano fermati in via Montello, frazione di Sant’Antonino. Sono entrati in casa. E ì hanno trovato Jonathan.

Legittima difesa

Il 33enne aveva un coltello che faceva parte di un kit di sopravvivenza per il trekking. «Ho alzato istintivamente la mano in cui avevo il coltello», dirà agli inquirenti. Jonathan viene colpito al voto e sbatte la testa contro lo stipite di una porta. I rapinatori se ne vanno. Sul pavimento c’è il suo sangue e quello di Massa. Che morirà poco dopo. Il racconto di Rivolta è sembrato agli inquirenti coerente con la legittima difesa. E, al momento, in attesa degli altri accertamenti, il solo fascicolo aperto in Procura è per tentata rapina.

Chi è Jonathan Maria Rivolta

Jonathan Maria Rivolta ha due lauree: una magistrale in Economia e l’altra in Scienze della Comunicazione. Ha anche un dottorato in management. Ha un sacco da boxe sul balcone. Il padre Francesco dice: «Giornalisti levatevi dai piedi, lasciatelo in pace, schifosi che non siete altro, quelli ci sono entrati in casa — sono entrati a casa nostra per rubare! — e mio figlio si è difeso. Cosa avrebbe dovuto fare?». E ancora: «Era inevitabile che qualcuno ci rimettesse la vita». «Jonathan sta in ospedale, appena terminano di medicarlo ce lo rimandano indietro. Indagato? Per quale motivo se è la vittima?».