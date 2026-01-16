Meloni e il selfie con Takaichi nello stile anime: «Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine»

La premier è stata ricevuta dalla omologa giapponese a Tokyo: «Amicizia e partenariato tra i due Paesi»

Un selfie in stile anime, il tipico tratto dei cartoni animati giapponesi, è apparso sui profili social della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier appare accanto alla sua omologa giapponese Sanae Takaichi, e affida allo scatto un messaggio che richiama e rafforza il legame tra i due Paesi: «Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia». Un gesto simbolico che racconta anche il rapporto che Meloni ha definito di «amicizia» con Takaichi.

La leader giapponese ha sottolineato come sia stato «un grande onore» che la premier italiana abbia trascorso il giorno del suo compleanno in Giappone. «Insieme al popolo giapponese desidero celebrare il compleanno di Giorgia, tanti auguri», ha dichiarato Takaichi. Prima dell’incontro bilaterale nella sua residenza ufficiale, Takaichi ha inoltre consegnato a Meloni la mascotte ufficiale di Expo Green 2027, Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che simboleggia la natura e la crescita, suggellando ulteriormente il clima di cordialità e collaborazione tra Italia e Giappone.

I dossier internazionali

Meloni e Takaichi, le prime donne a guidare i governi delle rispettive nazioni, hanno ribadito a Tokyo il comune impegno sui principali dossier internazionali e sul rafforzamento della cooperazione bilaterale. Al termine del vertice, le due leader hanno sottolineato la volontà di lavorare insieme per una pace «giusta e duratura» in Ucraina, per il processo di pace in Medio Oriente e per la sicurezza e la stabilità dell’Indo-Pacifico. Forte anche la presa di posizione sulla Corea del Nord: Meloni e Takaichi hanno condannato con fermezza i programmi nucleari e missilistici di Pyongyang, riaffermando l’obiettivo della completa denuclearizzazione e manifestando preoccupazione per le attività cibernetiche e la cooperazione militare con la Russia.

ANSA/EPA/TORU HANAI/POOL | La premier italiana Giorgia Meloni e l’omologa giapponese, Sanae Takaichi

La nota congiunta: i messaggi a Trump?

Nella nota congiunta, le due leader conservatrici prenderebbero, inoltre, le distanze da alcune forzature portate avanti in questi mesi dalla Casa Bianca di Donald Trump. «Meloni e Takaichi hanno riaffermato il legame storico di amicizia e collaborazione esistente tra Giappone e Italia, uniti da principi condivisi, interessi comuni e da un fermo impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto e a promuovere pace, prosperità e stabilità a livello globale». È quanto si legge nella dichiarazione congiunta firmata dalla presidente del Consiglio italiana e dalla premier giapponese in occasione della visita di Meloni a Tokyo. Ma non solo. Dopo aver ribadito la necessità di mercati aperti, le due leader hanno inoltre espresso una forte preoccupazione «per ogni forma di coercizione commerciale, per l’uso di pratiche e politiche non libere e per le restrizioni agli scambi che rischiano di compromettere le catene del valore e generare distorsioni di mercato». Un riferimento critico, ed esplicito, alle politiche tariffarie adottate da Washington.

Intesa su IA, semiconduttori e settore spaziale

Nel 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, Meloni ha sottolineato come l’instabilità globale stia diventando strutturale, ma anche come le crisi possano offrire opportunità: «Italia e Giappone, uniti da valori comuni e civiltà millenarie, possono fare la differenza». Sul fronte economico e tecnologico è stata raggiunta un’intesa per rafforzare la collaborazione in settori strategici come intelligenza artificiale, semiconduttori, alta tecnologia e spazio. Le due premier hanno condiviso l’obiettivo di migliorare il contesto degli investimenti e di ampliare le partnership industriali e scientifiche, valorizzando anche la cooperazione tra ASI e JAXA.

ANSA/EPA/TAKASHI AOYAMA/POOL | La premier italiana Giorgia Meloni e l’omologa giapponese Sanae Takaichi al vertice Giappone-Italia a Tokyo

Il terzo viaggio in Giappone della premier

È la terza visita di Meloni in Giappone dall’inizio dei suoi tre anni alla guida del governo. «La prima volta che sono venuta qui – ricorda la premier – abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. La seconda volta che sono stata qui nell’ambito del G7 di Hiroshima abbiamo approfittato per discutere di un Piano di azione triennale 2024-2027 per darci degli obiettivi che fossero chiari, definiti e con delle scadenze temporali, che abbiamo rispettato. Torno qui la terza volta, sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale». La sua terza visita in Giappone, aggiunge la Meloni, si tiene in occasione del «160esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali che racconta anche quanto siano profonde, quanto siano state durature e continuative le nostre relazioni».