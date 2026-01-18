Come cresce bene Geolier, ancora male Laura Pausini. Ottimi i brani dei Sick Tamburo e di Mahmood – Le recensioni

La discografia italiana, smaltiti i cenoni delle feste, torna a macinare musica. Weekend che propone diversi dischi interessanti, ma non si può che partire da Geolier e quello che è sicuramente il suo album più maturo, un lavoro davvero ben fatto. Come quello dei Planet Funk e quello dei Sick Tamburo, due formazioni fondamentali del circuito musicale italiano. Ottimo anche il debutto della superband Si! Boom! Voilà!. Passando ai singoli: nessuna sorpresa dai Subsonica, da Mahmood e da Dargen D’Amico, che sganciano sul mercato tre brani che confermano la loro firma e il loro spessore. Abbracciamo con gioia il ritorno di Mario Venuti così come il percorso che sta svolgendo il bravissimo Giovanni Toscano. Ma una nota di merito è d’obbligo per Mille e Lamante, due cantautrici meravigliose, di sicuro tra le migliori attualmente in attività in Italia, che ci offrono questa settimana due brani davvero eccellenti. A proposito di cantautrici meravigliose e brani eccellenti, ci catapultiamo da tutt’altra parte parlando dell’ennesima cover di Laura Pausini, stavolta la vittima è Marco Mengoni. Non sarebbe male il duetto tra Alberto Urso e Gigi D’Alessio, se non fosse per le parti cantate da Alberto Urso; insalvabile invece l’ex Amici Mida. Chicca della settimana: Non c’è fretta, il meraviglioso album di Nico Arezzo. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.