Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madre

I quattro sono ora accusati di lesioni personali in concorso. L'intervento dopo il richiamo dei due genitori al piccolo, durante una cena al ristorante in provincia di Modena

Avevano rimproverato il figlio di due anni durante una cena al ristorante in un modo che, evidentemente, non è piaciuto ad altri quattro clienti. Al punto che questi si sono lanciato contro i due genitori e hanno iniziato a picchiarli con calci e pugni. La scena si è consumata a Mirandola, nel Modese, lo scorso novembre, ma solo ora sarebbe stata resa nota.

Secondo quanto ricostruito dal commissariato locale, la coppia di genitori stava cenando quando hanno rimproverato il figlio di due anni. Agli ospiti vicini al loro tavolo però non sarebbero piaciuti i modi usati dai genitori nei confronti del bambino. Tre persone originarie dell’Argentina e un italiano hanno deciso quindi di prendere le difese del bambino: il padre del piccolo è stato il primo a finire a terra, sotto una scarica di pugni e calci. Poi è stato il turno della madre, intervenuta per difendere il padre del bambino.

Dalle telecamere di videosorveglianza del ristorante, gli inquirenti hanno identificato i quattro avventori responsabili del pestaggio. I quattro sono stati denunciati per lesioni personali in concorso. Secondo la versione del commissariato locale, nei loro confronti sono ora al vaglio possibili misure di prevenzione.

Foto di StockSnap da Pixabay